Letzter Wunsch erfüllt: 84-Jähriger nahm Abschied von seiner großen Liebe

Ein 84-Jähriger lag schwer krank im Universitätsklinikum Krems, als seine Ehefrau verstarb. Sein größter Wunsch: noch einmal Abschied nehmen. Der Verein „Rollende Engel“ machte die Fahrt zur Zeremonie nach Purkersdorf möglich.

Seit einigen Wochen liegt Johann (84) im Universitätsklinikum Krems. Eine schwere Krebserkrankung und eine komplizierte Hüftoperation haben ihm viel Kraft abverlangt. Doch während dieses ohnehin belastenden Krankenhausaufenthaltes traf ihn ein weiterer, kaum fassbarer Schicksalsschlag: Seine geliebte Ehefrau verstarb. Mit ihrem Tod brach für ihn eine Welt zusammen. Sein größter Wunsch war es, bei der Verabschiedung und Beisetzung dabei zu sein und sich ein letztes Mal von seiner Lebensgefährtin zu verabschieden. Doch aufgrund seines Gesundheitszustandes war eine Teilnahme ohne medizinische Begleitung nicht möglich.

Verein ermöglicht Herzenswunsch

Das Universitätsklinikum Krems wandte sich deshalb an den Verein „Rollende Engel“. Nur wenige Tage später machten sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Julia, Katrin und Florian auf den Weg ins Krankenhaus. Dort trafen sie auf einen sichtlich erschütterten, aber dankbaren Mann. Die Schmerzen rückten für einen Moment in den Hintergrund, denn die Möglichkeit, seiner Frau die letzte Ehre zu erweisen, bedeutete ihm alles.

Würdevoller Abschied

Gemeinsam ging es schließlich nach Purkersdorf. Am Friedhof warteten bereits sein Sohn, sein Enkelsohn und zahlreiche Angehörige. Die Zeremonie war liebevoll gestaltet – Musik, Worte und Erinnerungen sorgten für einen würdevollen Rahmen. Nach der Verabschiedung blieb Johann noch bei dem Moment, als seine Frau im Leichenwagen fortgebracht wurde.

©Verein Rollende Engel | Die ehrenamtlichen Wunscherfüller begleiteten Johann vom Krankenhaus zur Verabschiedung nach Purkersdorf.

„Danke, dass ich mich verabschieden durfte“

Anschließend brachten die Wunscherfüller ihn wieder sicher zurück ins Krankenhaus. Die Dankbarkeit war groß. Tief bewegt sagte er: „Danke, dass ich mich verabschieden durfte.“ Auch der Verein „Rollende Engel“ beschreibt den Einsatz als besonders berührend. „Solche Momente zeigen, wie wertvoll Mitgefühl und Menschlichkeit sind“, so der Verein. Gleichzeitig danken die Verantwortlichen ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz – und Johann für das Vertrauen, Teil dieses letzten Wunsches sein zu dürfen.