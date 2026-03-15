Suchaktion in Tirol endet tragisch: 70-Jähriger tot gefunden

Stanz bei Landeck: Einsatzkräfte suchten seit Sonntagvormittag nach einem abgängigen 70-Jährigen. Kurz vor 13 Uhr wurde der Mann in einem Waldstück tot aufgefunden. Nun soll eine Obduktion die Todesursache klären.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach einem abgängigen 70-Jährigen. Der Mann wurde später tot in einem Waldstück gefunden.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchten nach einem abgängigen 70-Jährigen. Der Mann wurde später tot in einem Waldstück gefunden.

Ein 70-jähriger Österreicher verließ am Samstag, dem 14. März 2026, gegen 18.30 Uhr sein Wohnhaus in Stanz bei Landeck, Tirol. Als der Mann auch am nächsten Tag nicht zurückkehrte, wurde schließlich Alarm geschlagen. Am Sonntag, dem 15. März, meldeten Angehörige den Vorfall gegen 10.20 Uhr der Polizei.

Große Suchaktion gestartet

Daraufhin wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Mehrere Einsatzorganisationen rückten aus, um nach dem abgängigen Mann zu suchen. Beteiligt waren die Alpinpolizei, die Bergrettung Landeck inklusive Hundestaffel, Polizeidiensthundeführer sowie die Feuerwehren Landeck und Stanz bei Landeck. Gemeinsam durchkämmten die Einsatzkräfte das Gebiet rund um den Ort.

Mann in Waldstück entdeckt

Im Zuge des Sucheinsatzes kam schließlich die traurige Gewissheit. Gegen 12.56 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte den Vermissten in einem Waldstück. Für den 70-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – er konnte nur noch tot aufgefunden werden.

Obduktion soll Ursache klären

Wie es zu dem tragischen Todesfall kam, ist derzeit noch unklar. Zur Klärung der genauen Umstände wurde eine Obduktion angeordnet. „Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet“, so die Landespolizeidirektion Tirol abschließend.