Wolken und Regen prägen den Wochenstart in Österreich

Der Wochenbeginn verläuft in Österreich wechselhaft. „Zu Beginn der Arbeitswoche bleibt im Ostalpenraum schwacher Störungseinfluss wetteraktiv“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Damit ist es vielerorts stark bewölkt und häufig regnerisch. Ergiebigere Niederschläge werden tagsüber im Südosten erwartet. Zwischen dem raschen Durchzug der Störungen zeigt sich jedoch auch zeitweise die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen etwa 800 und 1.400 Metern, am Abend sinkt sie von Westen her etwas ab. Der Wind weht nördlich der Alpen mäßig bis lebhaft aus West, im Süden bleibt es meist windschwach. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 2 und plus 6 Grad, tagsüber werden 6 bis 13 Grad erreicht.