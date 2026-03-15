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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkigen Herbsttage in der Klagenfurter Ostbucht.
Viele Wolken und Regen bestimmen den Wochenstart in Österreich.
Österreich
15/03/2026
Prognose

Wolken und Regen prägen den Wochenstart in Österreich

Der Montag bringt Österreich überwiegend trübes und nasses Wetter. Zwischendurch zeigt sich aber auch kurz die Sonne.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Der Wochenbeginn verläuft in Österreich wechselhaft. „Zu Beginn der Arbeitswoche bleibt im Ostalpenraum schwacher Störungseinfluss wetteraktiv“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Damit ist es vielerorts stark bewölkt und häufig regnerisch. Ergiebigere Niederschläge werden tagsüber im Südosten erwartet. Zwischen dem raschen Durchzug der Störungen zeigt sich jedoch auch zeitweise die Sonne. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen etwa 800 und 1.400 Metern, am Abend sinkt sie von Westen her etwas ab. Der Wind weht nördlich der Alpen mäßig bis lebhaft aus West, im Süden bleibt es meist windschwach. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 2 und plus 6 Grad, tagsüber werden 6 bis 13 Grad erreicht.

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