Kirche in Absam geschändet und angezündet: Polizei sucht Zeugen

In der Pfarrkirche Absam in Tirol kam es am Sonntag, dem 15 März, zu schwerer Sachbeschädigung. Unbekannte setzten unter anderem Seiten aus Gebetsbüchern in Brand und verwüsteten den Innenraum. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 15. März zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Inneren der Kirche mehrere Gegenstände beschädigt und teilweise in Brand gesetzt. Unter einem Kruzifix entzündeten die Täter eine Blumenvase mit Kunstblumen sowie mehrere herausgerissene Seiten aus Gotteslobbüchern. Auch kleine Kärtchen mit religiösen Motiven wurden dort verbrannt.

Desinfektionsmittel über Gegenstände geschüttet

Zusätzlich sollen die bislang unbekannten Täter Desinfektionsmittel über die Gegenstände verteilt haben. Auch im Bereich der Opferkerzen wurden Seiten aus Gebetsbüchern angezündet. Darüber hinaus wurde Weihwasser aus einem Kessel auf den Boden entleert. Auch die Weihwasserspender im Eingangsbereich der Kirche wurden ausgeschüttet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf die Täter. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 / 7110 entgegengenommen.