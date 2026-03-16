195 km/h in der 70er-Zone: Raser in Gmunden aus dem Verkehr gezogen

Mit bis zu 195 km/h raste ein Autofahrer in der Nacht im Bezirk Gmunden über die B145. Eine Polizeistreife stoppte den 34-Jährigen schließlich nach einer Verfolgung. Der Mann hatte keinen Führerschein.

Zwischen der Autobahnabfahrt Regau und Vöcklabruck wurde das Auto in einer 70 km/h-Zone erneut gemessen, diesmal mit 195 km/h.

Zwischen der Autobahnabfahrt Regau und Vöcklabruck wurde das Auto in einer 70 km/h-Zone erneut gemessen, diesmal mit 195 km/h.

Polizisten führten in der Nacht auf 16. März auf der B145 im Bereich „Wiesensenke“ in Pinsdorf Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Abschnitt gilt eine 80 km/h-Beschränkung. Gegen 23.45 Uhr fiel den Beamten ein Fahrzeug auf, das deutlich schneller unterwegs war. Der Lenker wurde mit 128 km/h in Richtung Vöcklabruck gemessen.

Rasante Fahrt über Bezirksgrenze

Die Polizisten nahmen sofort die Nachfahrt auf. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit überquerte der Wagen jedoch rasch die Bezirksgrenze nach Vöcklabruck. Zwischen der Autobahnabfahrt Regau und Vöcklabruck wurde das Auto in einer 70 km/h-Zone erneut gemessen, diesmal mit 195 km/h.

Kontrolle kurz vor Kreuzung

Erst bei Straßenkilometer 15,4, kurz vor der sogenannten Himmelreichkreuzung, gelang es der Polizei schließlich, den Wagen anzuhalten und eine Kontrolle durchzuführen. Am Steuer saß ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, der mit dem Fahrzeug seiner Freundin unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Zudem bestand der Verdacht, dass der Lenker alkoholisiert gewesen sein könnte. Einen Alkomattest verweigerte der 34-Jährige jedoch. Der Mann wird nun mehrfach angezeigt, unter anderem wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung, Fahrens ohne Führerschein sowie der Verweigerung des Alkoholtests.