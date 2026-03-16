Rapid jubelt, Salzburg schweigt: Spannende Wende im Titelkampf

Bei Rapid Wien herrscht nach einer schwierigen Phase wieder große Freude. Vor gut einer Woche war noch unsicher, ob der Verein es überhaupt unter die besten sechs Teams schafft.

Der erfahrene Spieler Andreas Weimann war begeistert und sagte: „Seitdem ich hier bin, war das unser bestes Spiel.“

Der erfahrene Spieler Andreas Weimann war begeistert und sagte: „Seitdem ich hier bin, war das unser bestes Spiel.“

Doch nach zwei Siegen gegen Red Bull Salzburg (jeweils 1:0) steht Rapid plötzlich auf dem dritten Platz der Tabelle und hat wieder Chancen auf den Meistertitel. Der Sieg direkt in Salzburg war besonders wichtig, da Rapid dort seit August 2015 nicht mehr gewonnen hatte.

„Bestes Spiel“

Trainer Johannes Hoff Thorup lobte nach dem gestrigen Spiel vor allem die gute Abwehr und die Steigerung im Angriff. Er stellte klar: „Wir müssen noch viel verbessern. Aber dieser Klub muss um den Titel kämpfen können“, heißt es seitens des KURIERs. Auch der erfahrene Spieler Andreas Weimann war begeistert und sagte: „Seitdem ich hier bin, war das unser bestes Spiel.“

„Tor ist Tor“

Das entscheidende Tor schoss Kapitän Matthias Seidl mit einem abgefälschten Freistoß. Er erzählte ehrlich, dass ihm der Schuss im Training noch besser gelungen war, meinte aber auch: „Tor ist Tor, und das zählt.“ Während Rapid feiert, steckt Red Bull Salzburg in einer schweren Krise. Der Verein hat die letzten drei Pflichtspiele verloren und seit vier Spielen kein einziges Tor mehr erzielt. Das gab es in der Geschichte des Vereins unter dem Sponsor Red Bull noch nie. Salzburgs Trainer Daniel Beichler bezeichnete die Situation daher als eine „Mega-Enttäuschung“.