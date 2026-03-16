Schlangenlinien auf A14: Polizei stoppt flüchtigen Lenker

Sonntagnacht wurde die Vorarlberger Polizei auf die Autobahn A14 gerufen. Ein Mann war Autofahrern aufgefallen, denn er fuhr in Schlangenlinien vor sich hin.

Am 15. März 2026 gegen 21.30 Uhr wurde der Autobahnpolizei Bludenz ein Fahrzeug gemeldet, welches auf der Autobahn A14 im Bereich Feldkirch in Fahrtrichtung Tirol, in Schlangenlinien fahren würde. Der betreffende 64-jährige Fahrzeuglenker leistete den Anhalteversuchen der Polizeibeamten keine Folge und verließ die Autobahn über die Abfahrt Bludenz, um in weiterer Folge die A14 in Fahrtrichtung Deutschland zu befahren.

Alkotest wurde verweigert

Unter Beteiligung weiterer Polizeistreifen kam es letztlich, nachdem der Lenker des PKW die Autobahn neuerlich verlassen hat, in Schlins zur Anhaltung des betreffenden Autos. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde der 64-Jährige zu einem Alkotest am geeichten Gerät aufgefordert, wobei die Durchführung letztlich von diesem verweigert wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden ebenso wie die Lenkberechtigung an Ort und Stelle von den einschreitenden Beamten vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt.