AK-Test: Jeder dritte Veggie-Aufschnitt vor Ablauf verdorben

Von vegetarisch bis vegan – die AK Oberösterreich hat neun Veggie-Aufschnitte unter die Lupe genommen. Diese punkten zwar mit weniger Fett und gesättigten Fettsäuren, dafür enthalten sie oft reichlich Salz und Zusatzstoffe. Ein Drittel der getesteten Produkte war am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr einwandfrei.

Neun Veggie-Produkte untersucht

Untersucht wurden neun Produkte: Sieben davon sind rein pflanzlich (vegan), zwei weitere vegetarisch – eines davon enthält zusätzlich Milch- und Eiprotein. Die Sorten orientieren sich an bekannten Klassikern wie Extrawurst, Pikantwurst oder Mortadella. Preislich ist die Spanne groß: 100 Gramm kosten zwischen 0,87 und 3,11 Euro.

Kurz vor Ablauf: Ein Drittel zeigt Qualitätseinbußen Fünf Produkte waren zu diesem Zeitpunkt noch von sehr guter Qualität.

Bei einem Aufschnitt wurde eine leicht klebrige Schnittfläche beanstandet, er galt insgesamt aber auch als einwandfrei.

Ein Drittel der Proben zeigte am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums bereits Qualitätseinbußen. Die nachgewiesenen hohen Gesamtkeimzahlen deuten auf einen mikrobiellen Verderb hin. Auch in der sensorischen Prüfung fielen die betroffenen Produkte durch ihren sauren Geruch und Geschmack negativ auf. Krankheitserregende Keime wurden nicht nachgewiesen. Insgesamt wurden die drei Aufschnitte daher als wertgemindert beurteilt.

Rasch verbrauchen

Der Test zeigt: Auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht erreicht ist, empfiehlt es sich, vor dem Verzehr die eigenen Sinne einzusetzen: Ein säuerlicher Geruch oder Geschmack kann darauf hinweisen, dass das Produkt nicht mehr einwandfrei ist. Nach dem Öffnen sollte der Aufschnitt möglichst zeitnah verbraucht werden.

Ernährst du dich vegan? Ja Nein Leider nein, aber ich würde eigentlich gerne Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Die Veggie-Würste im Check

Vegetarische und vegane Wurstalternativen aus Erbsen- oder Sonnenblumenprotein erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Wie ihre klassischen Pendants enthalten sie meist ähnlich viel Salz, weshalb sie nicht automatisch gesünder sind. Vorteile zeigen sich jedoch beim Fettgehalt. Die pflanzlichen Würste enthalten weniger gesättigte Fettsäuren, insgesamt weniger Fett und oft auch weniger Kalorien. Darüber hinaus spielt auch der Eiweißgehalt eine Rolle: Nicht jede Veggie-Wurst ist automatisch reich an Eiweiß. Grundsätzlich gilt ein Produkt als Proteinquelle, wenn mindestens 12 Prozent der Energie aus Protein stammen. Das trifft auf insgesamt sechs Aufschnitte zu. Eine Wurst im Test liefert sogar über 20 Prozent der Energie aus Protein, sodass sie mit einem „hohen Proteingehalt“ werben darf. Wer also auf seine Proteinzufuhr achtet, sollte einen genauen Blick auf die Nährwertangaben werfen.

Lange Zutatenliste

Vegetarische und vegane Aufschnitte versuchen, Textur, Geschmack und Farbe von Fleisch nachzuahmen – entsprechend lang sind ihre Zutatenlisten. Sie enthalten Zusatzstoffe wie Verdickungsmittel bzw. Stabilisatoren (acht Produkte), Farbstoffe (zwei Produkte), Säureregulatoren (zwei Produkte), Konservierungs- und Festigungsmittel (zwei Produkte), Antioxidationsmittel (fünf Produkte) oder Geschmacksverstärker (ein Produkt). Lediglich die vegane Mortadella von Billie Green ist frei von Zusatzstoffen. Darüber hinaus enthalten sieben Produkte Aromen, zwei davon auch Raucharoma, das in der EU bald verboten sein wird, da es potenziell gesundheitsschädliche Stoffe enthalten kann.