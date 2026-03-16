Fünf Menschen starben bei Verkehrsunfällen

In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker, zwei Autofahrer und eine Fußgängerin bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 10. März 2026, im Bezirk Baden, Niederösterreich, bei dem eine Fußgängerin getötet wurde.

Flüchtiger Lenker meldete sich

Die 45-jährige ungarische Staatsangehörige wurde auf einer Landesstraße B von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert, wobei der Lenker zunächst Fahrerflucht beging. Ein nachkommender Pkw erfasste die bereits am Boden liegende Frau und setzte nach der Kollision die Rettungskette in Gang. Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die 45-Jährige noch an der Unfallstelle. Noch am selben Tag meldete sich der vermutlich fahrerflüchtige Lenker auf der Polizeiinspektion, wobei er dachte, einen Wildunfall gehabt zu haben. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Am Wochenende verunglückten drei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Zwei Verkehrstote in NÖ und der Steiermark

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und eine auf einer Autobahn ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und der Steiermark und einer in Salzburg beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. Jänner bis 15. März 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 46 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 48 und 2024 39.