Zeugen gesucht: Mann tritt mehrmals gegen Kopf seines Opfers ein

Am 14. März 2026 zwischen 23.45 Uhr und 24 Uhr, schlug ein unbekannter Täter am sogenannten Sonnenparkplatz in Imst einem 27-jährigen Österreicher aus nicht bekannter Ursache mehrmals mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte. Anschließend versetzte der unbekannte Täter dem am Boden Liegenden mehrere Fußtritte gegen den Kopf.

Zeugen gesucht

Der 27-Jährige wurde bei diesem Vorfall verletzt, wie schwer ist noch nicht bekannt, und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Täter, der zum Zeitpunkt in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes war, flüchtete anschließend vom Tatort. Die Polizei Imst ersucht um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zur Ausmittlung des unbekannten Täters und seines unbekannten Begleiters unter der Telefonnummer 059133 / 7100.