Mit Auto im Bach gelandet: 23-Jähriger starb im Krankenhaus

Zu einem schweren Unfall kam es am 8. März in Salzburg. Ein 23-Jähriger erlag nun im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Am Abend des 8. März 2026 ereignete sich auf der B164 bei Maria Alm, Salzburg, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Einheimischer war mit drei Freunden aus Tirol im Auto unterwegs, als er gegen 20.45 Uhr die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug prallte gegen eine Leitschiene, wurde in die Luft katapultiert und landete nach mehreren Überschlägen etwa vier Meter tief im Bachbett der Urslau. Nun verstarb einer der Beifahrer, ein 23-jähriger Tiroler, am 13. März im Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach an den Folgen seiner Verletzungen.

23-Jähriger starb im Krankenhaus

Zufällig vorbeifahrende Polizisten entdeckten die Trümmer und fanden das Wrack mit den eingeklemmten Insassen. Alle vier Personen wurden verletzt in die Krankenhäuser Schwarzach und Zell am See gebracht. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von 1,26 Promille. Besonders tragisch: Einer der Beifahrer, ein 23-jähriger Tiroler, erlag am 13. März im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.