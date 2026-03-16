Jackpot im Lotto: 1,6 Millionen Euro warten am Mittwoch

Beim Lotto blieb der Sechser zuletzt aus, damit wartet am Mittwoch, dem 18. März, ein Jackpot von 1,6 Millionen Euro. Gewinne gab es dennoch: Ein Spieler aus Oberösterreich und ein Joker-Gewinner aus der Steiermark dürfen jubeln.

Bei der jüngsten Lotto-Ziehung am Sonntag blieb der große Gewinn aus. Kein einziger Tippschein traf die „sechs Richtigen“. Damit steigt der Jackpot für die nächste Ziehung am Mittwoch auf rund 1,6 Millionen Euro.

Großer Gewinn in Oberösterreich

Trotz fehlendem Sechser gab es einen beachtlichen Gewinn. Ein Spieler oder eine Spielerin aus Oberösterreich erzielte einen Fünfer mit Zusatzzahl und darf sich über knapp 101.000 Euro freuen. Der Gewinn gelang mit einem Quicktipp, bei dem auf dem vierten von insgesamt sechs gespielten Tipps die richtigen Zahlen samt Zusatzzahl 4 angekreuzt waren.

Joker-Gewinn in der Steiermark

Auch die Steiermark durfte sich über einen großen Gewinn freuen. Beim Joker wurde ein Tippschein mit der richtigen Zahlenkombination abgegeben. Der Gewinner oder die Gewinnerin hatte beim EuroMillionen-Tippschein das Feld „Ja“ beim Joker angekreuzt und erhält nun ebenfalls knapp 101.000 Euro. Ein zweiter Joker-Gewinn ging an eine Person, die online über die Plattform win2day gespielt hatte.

Auch bei LottoPlus kein Sechser

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. In solchen Fällen wird die Gewinnsumme auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt. Davon profitierten diesmal 42 LottoPlus-Fünfer, die jeweils rund 6.500 Euro erhalten. Die nächste Lotto-Ziehung findet bereits am Mittwoch statt. Dann geht es um den angesammelten Jackpot von rund 1,6 Millionen Euro. Moderiert wird die Ziehung diesmal von Ralph Huber-Blechinger.