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/ ©pexels.com: Caner Demiroğlu
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer.
Ein Motorradfahrer wurde in NIederösterreich schwer verletzt.
Leobersdorf
16/03/2026
Unfall

Schwer verletzt: Motorradfahrer knallte nach Kollision in Laterne

Zu einem schweren Unfall kam es am 13. März in Niederösterreich. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)

Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden lenkte am 13. März 2026, gegen 18 Uhr, ein Motorrad auf der L 151, aus Richtung Leobersdorf kommend in Fahrtrichtung Bad Vöslau. Er überholte einen Pkw und reihte sich wieder auf seiner Fahrspur ein. Anschließend setzte er zu einem weiteren Überholvorgang an. Dann geschah das Unglück.

Schwer verletzt

Der 45-jährige Pkw-Lenker wollte zu diesem Zeitpunkt gerade nach links abbiegen. Es kam zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Pkw, wodurch der Motorradfahrer ins Schwanken, jedoch nicht zu Sturz kam. In weiterer Folge sei der Motorradfahrer mit einer Laterne kollidiert. Er kam zu Sturz und schlitterte mehrere Meter die Straße entlang. Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Wr. Neustadt geflogen. Die L 151 war im Bereich der Unfallstelle von 18.20 Uhr bis 18.50 Uhr gesperrt.

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