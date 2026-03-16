Tausende Euro Schulden: Unbekannter narrt Hotelpersonal

In Jerzens, Tirol, mietete ein Mann ein Hotelzimmer. Er konnte sich bei der Rezeption nicht ausweisen, da er meinte, dass ihm im Zug seine Dokumente gestohlen worden seien.

Ein unbekannter Mann mietete sich im Zeitraum vom 6. Jänner 2026 bis 20. Jänner 2026 in einem Hotel in Jerzens ein. Unter dem Vorwand, dass ihm bei der Anreise im Zug die Dokumente gestohlen wurden, wies sich der unbekannte Mann beim Einchecken nicht aus und somit war eine Überprüfung der Identität durch das Hotelpersonal nicht möglich.

Hotelrechnung nicht bezahlt

Der unbekannte Mann verließ am 20. Jänner 2026 dann das Hotel ohne die Rechnung im mittleren, vierstelligen Eurobetrag zu bezahlen. Über E-Mail konnte Kontakt mit dem unbekannten Mann hergestellt werden, die Hotelrechnung wurde jedoch bis zum heutigen Tage nicht bezahlt, weshalb der Geschädigte Anzeige bei der Polizei erstattete.