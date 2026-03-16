Bande bietet Reinigungsarbeiten an und bestiehlt dann Hausbesitzer

Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt gegen eine Gruppe, die derzeit in Ober- und Niederösterreich unterwegs ist. Die Täter geben sich als Handwerker oder Firmenmitarbeiter aus und stehlen aus Häusern.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt derzeit gegen eine Gruppe von Verdächtigen, die an mehreren Orten in Ober- und Niederösterreich unterwegs sein soll. Die Mitglieder der Gruppierung bieten Hausbesitzern vermeintliche Dienstleistungen an und nutzen dabei offenbar gezielt Ablenkungsmanöver.

Täter sprechen gezielt Hausbesitzer an

Nach bisherigen Erkenntnissen campiert die Gruppe derzeit an mehreren Standorten. Tagsüber fahren die Mitglieder mit mehreren Mietfahrzeugen durch Wohngebiete und sprechen Hausbesitzer direkt an. Dabei bieten sie unter anderem Fassadenreinigungen oder andere Arbeiten rund ums Haus an. In anderen Fällen geben sich Mitglieder der Gruppe als Mitarbeiter bekannter Unternehmen aus. Sie behaupten etwa, Messungen, Bohrungen oder ähnliche Arbeiten durchführen zu müssen. Besonders häufig würden dabei ältere Menschen angesprochen.

Einschleichdiebstähle während Ablenkung

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts ergaben, dass es im Zusammenhang mit diesen Aktionen zu Einschleichdiebstählen gekommen ist. Während ein Täter die Bewohner durch Gespräche oder angebliche Arbeiten ablenkt, betritt eine weitere Person unbemerkt das Haus. Dort werden Räume durchsucht und Wertgegenstände gestohlen, vor allem Bargeld und Schmuck. Zusätzlich prüfen die Ermittler mögliche Umweltschäden. Bei einigen angebotenen Reinigungsarbeiten sollen keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden sein. Dadurch könnten Reinigungsmittel ins Erdreich gelangt sein. Entsprechende Abklärungen laufen derzeit noch.

Polizei rät zu Vorsicht

Die Polizei rät Hausbesitzern, bei unangekündigten Angeboten für Arbeiten am Haus besonders vorsichtig zu sein und im Zweifel keine fremden Personen auf das Grundstück oder ins Haus zu lassen.