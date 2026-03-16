Blutige Attacke: 20-Jähriger mit Waffe am Kopf verletzt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing wurden Sonntagnacht in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Vor Ort öffnete ein 16-Jähriger die Türe.

Im Wohnzimmer befand sich sein älterer Bruder, welcher auf der Couch saß und eine blutende Wunde am Kopf hatte. Laut ersten Erhebungen sollen die beiden Brüder auf dem Heimweg gewesen sein, als sie zufällig einen ehemaligen Bekannten auf der Straße trafen. Aufgrund von Streitigkeiten in der Vergangenheit wollten sie mit dem Mann nicht ins Gespräch kommen und gingen zügig weiter.

Bekannter zog Waffe

Plötzlich soll der Bekannte die Brüder eingeholt, eine vermeintliche Schusswaffe gezogen haben und als die Männer versuchten zu flüchten, soll dieser einen der beiden damit verletzt haben. Der 20-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Fahndung läuft auf Hochtouren

Im Zuge der weiteren Erhebungen konnte die Identität des Tatverdächtigten geklärt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem 20-jährigen (Stbg.: Österreich) laufen auf Hochtouren.