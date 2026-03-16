Bis zu 30 Zentimeter: Schnee-Karte zeigt, was Österreicher erwartet

Die Nordalpen bekommen bis Dienstagabend wieder etwas Schnee ab. Bereits in den vergangenen Tagen hat es stellenweise einige Zentimeter Neuschnee gegeben. Wie viel fällt und wo am meisten zu erwarten ist, zeigt nun eine Karte.

In teilen Österreichs könnte wieder etwas Schnee fallen - vor allem in höher gelegenen Gebieten.

In teilen Österreichs könnte wieder etwas Schnee fallen - vor allem in höher gelegenen Gebieten.

Der Winter hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Vor allem in höheren Lagen ist bereits in den vergangenen Tagen einiges an Neuschnee gefallen. So haben die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale am Sonntag, 15. März 2026, etwa von einem „Wintercomeback“ berichtet. Vor allem in den höheren Tälern des Westens habe es da zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee gegeben. In Obergurgl (Tirol) waren es überhaupt 40 Zentimeter und sogar in Bludenz (Vorarlberg) habe es in 600 Metern Seehöhe angezuckert.

Österreichs Nordalpen bekommen etwas Schnee-Nachschub

Die Nordalpen bekommen auch am Montag und Dienstag, 16. und 17. März 2026, wieder etwas ab. Eine „schleifende Kaltfront“ sorgt dabei für Neuschneemengen zwischen zehn und 30 Zentimetern. Betroffen sind davon vor allem Bereiche ab rund 1.000 Höhenmetern – „besonders zwischen Kitzbüheler Alpen, Tauern und Dachstein“, so die Experten der österreichischen Unwetterzentrale. Und Dienstagmorgen kann es dann auch etwas weiter herunterschneien. Da könnte es laut der Meteorologen „selbst im Flachgau und Inntal kurzzeitig Schneeregen geben“.

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Karte zeigt, wo in Österreich am meisten Schnee fallen wird

Eine Karte zeigt nun auch, was uns in den kommenden eineinhalb Tagen so erwarten wird. Dabei ist freilich recht deutlich zu sehen, dass der meiste Schnee rund um den Alpenhauptkamm fällt. Höhere Tallagen dürften demnach vor allem in Salzburg und Tirol aber auch einige Zentimeter Neuschnee abbekommen.

©UBIMET Auf der Karte ist recht deutlich zu sehen, wo der meiste Schnee fallen wird.

Schneefallgrenze am Dienstag bei 300 bis 900 Metern

Dass es vor allem am Dienstag weiter herunter schneien könnte, bestätigt auch die „GeoSphere Austria“ in ihrer Prognose. Demnach sei bis zum Abend hin „wiederholt mit dem einen oder anderen Regenschauer“ zu rechnen – und das bei einer Schneefallgrenze zwischen 300 und 900 Höhenmetern. Südlich des Alpenhauptkammes ist es dagegen „freundlicher“, wissen die Meteorologen.