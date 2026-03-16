Warnung der Polizei: Anruf-Betrugswelle wieder im Gange
Die Tiroler Polizei warnt aktuell vor einer Telefonbetrugswelle. Vor allem der Raum Innsbruck soll betroffen sein.
Die Tiroler Polizei warnt in einer Sonder-Presseaussendung vor einer Anruf-Betrugswelle. Vor allem der Raum Innsbruck soll davon betroffen sein. „Es kommt aktuell zu Betrugsanrufen in Innsbruck. Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, heißt es seitens der Beamten.
Die Betrugsmaschen
In Innsbruck und Umgebung herrscht derzeit erhöhte Alarmbereitschaft: Die Tiroler Polizei warnt vor einer neuen Welle von Betrugsanrufen. Die Täter gehen dabei gewohnt dreist vor und geben sich am Telefon oft als Polizisten, Staatsanwälte oder verzweifelte Familienangehörige aus. Mit erfundenen Geschichten über schwere Unfälle oder unmittelbar bevorstehende Einbrüche versuchen sie, Druck aufzubauen und ihre Opfer zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Besonders fies: Oft erscheint durch technische Manipulation (Call-ID-Spoofing) eine echte Polizeinummer im Display. Die Exekutive stellt jedoch klar, dass sie niemals telefonisch Geld fordert oder Wertsachen zur „Sicherung“ abholt.
So reagierst du richtig bei Schockanrufen
Falls dein Telefon klingelt und dir die Geschichte merkwürdig vorkommt, bleib ruhig und beachte diese Punkte:
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Sofort auflegen: Das ist die effektivste Methode. Sobald es um Geld oder Wertsachen geht – einfach das Gespräch beenden.
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Keine Details verraten: Gib niemals Auskunft über deine finanziellen Verhältnisse, Schmuck oder Kontostände.
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Misstrauisch sein: Die echte Polizei fordert niemals Kautionen oder Bargeld am Telefon.
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Gegen-Check machen: Ruf deine Angehörigen unter der dir bekannten Nummer zurück oder kontaktiere die echte Polizei unter der Notrufnummer 133.
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Senioren schützen: Sprich mit älteren Verwandten über diese Maschen. Sie sind leider oft das Hauptziel der Betrüger.