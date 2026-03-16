Warnung der Polizei: Anruf-Betrugswelle wieder im Gange

Die Tiroler Polizei warnt aktuell vor einer Telefonbetrugswelle. Vor allem der Raum Innsbruck soll betroffen sein.

In Tirol kommt es derzeit wieder zu einer Anruf-Betrugswelle.

In Tirol kommt es derzeit wieder zu einer Anruf-Betrugswelle.

Die Tiroler Polizei warnt in einer Sonder-Presseaussendung vor einer Anruf-Betrugswelle. Vor allem der Raum Innsbruck soll davon betroffen sein. „Es kommt aktuell zu Betrugsanrufen in Innsbruck. Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, heißt es seitens der Beamten.

Die Betrugsmaschen

In Innsbruck und Umgebung herrscht derzeit erhöhte Alarmbereitschaft: Die Tiroler Polizei warnt vor einer neuen Welle von Betrugsanrufen. Die Täter gehen dabei gewohnt dreist vor und geben sich am Telefon oft als Polizisten, Staatsanwälte oder verzweifelte Familienangehörige aus. Mit erfundenen Geschichten über schwere Unfälle oder unmittelbar bevorstehende Einbrüche versuchen sie, Druck aufzubauen und ihre Opfer zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen. Besonders fies: Oft erscheint durch technische Manipulation (Call-ID-Spoofing) eine echte Polizeinummer im Display. Die Exekutive stellt jedoch klar, dass sie niemals telefonisch Geld fordert oder Wertsachen zur „Sicherung“ abholt.