„Lücke nicht zu schließen“: Bekannter Fußballverein trauert um Spieler

Ein Nachwuchs- und Amateurspieler vom Zweitligaclub Schwarz-Weiß Bregenz ist verstorben. Der bekannte Fußballverein trauert nun um einen jungen Mann, der "immer mit ganzem Herzen dabei" war.

Der Vorarlberger Fußballclub Schwarz-Weiß Bregenz, der aktuell in der zweiten Liga auf Rang 15 liegt, hat am Sonntag, 15. März 2026, bekanntgegeben, dass Nachwuchs- und Amateurspieler Cevad Berk Sirin plötzlich verstorben sei. Der junge Mann habe die gesamte Nachwuchsabteilung durchlaufen und das Leben der Menschen in seinem Umfeld „mit seiner eigenen, positiven Art bereichert“.

Schwarz-Weiß Bregenz spricht „tiefstes Mitgefühl“ aus

Und nicht nur als Spieler sondern auch als ehrenamtlicher Helfer sei er immer „mit ganzem Herzen dabei“ gewesen. Schwarz-Weiß Bregenz dazu: „Die Lücke, die er im Verein hinterlässt, ist nicht zu schließen.“ Während man ihn selbst „für immer in liebevoller Erinnerung“ behalten wird, spricht man seiner Familie und allen Hinterbliebenen noch das „tiefste Mitgefühl“ aus, so der Club.

„Er war ein Goldjunge mit einem großen Herzen“

Unter dem Facebook-Posting trauern Fans, Freunde und Wegbegleiter ebenfalls um den Verstorbenen. „Er war ein Goldjunge mit einem großen Herzen“, erinnert sich etwa eine Frau. „In den Farben getrennt doch in der Sache vereint… Ruhe in Frieden und viel Kraft den Hinterbliebenen“, meldet sich auch ein Fan von Rapid Wien zu Wort.

Auch zweiter Vorarlberg-Club meldet sich zu Wort

Auch der zweite Vorarlberger Zweitligaclub, der SC Austria Lustenau, meldet sich zum plötzlichen Ableben des jungen Spielers auf Facebook zu Wort: „Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden und dem gesamten Verein. Wir wünschen euch in dieser schweren Zeit viel Kraft.“