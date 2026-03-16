Für Tiere in Not: Österreichs erstes Tierschutz-Clubbing findet statt

Kabarett, Nostalgie und Clubbing für den guten Zweck: Am Samstag, 21. März 2026, verwandelt sich die Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf in eine Bühne für einen besonderen Benefizabend.

Unter dem Motto „Vom Kabarett zur Tanzfläche: Österreichs erstes Tierschutz-Clubbing“ verbinden Udo Huber, Markus Hauptmann und DJ Oliver Pusswald Unterhaltung und Engagement für Tiere in Not. Den Auftakt bildet das Comedyprogramm „PLAY & REC – Die 80er live!“ mit Udo Huber, der legendären Stimme der österreichischen Hitparade, und Kabarettist Markus Hauptmann. Gemeinsam holen sie die 80er zurück – ein Jahrzehnt voller legendärer Musik, schillernder Mode und Frisuren, die manchmal eher an ambitionierte Architekturprojekte erinnerten.

„PLAY & REC“

Während Udo Huber damals Woche für Woche ganz Österreich mit den neuesten Chart-Hits versorgte, saß irgendwo ein junger Markus Hauptmann mit seinem Stereokassettenrecorder im Kinderzimmer – fest entschlossen, das perfekte Mixtape aufzunehmen. Der Plan scheiterte allerdings regelmäßig daran, dass Udo Huber mitten im Refrain hineinredete. 40 Jahre später schließen der „Mr. Hitparade“ und der einstige Mixtape-Gepeinigte Frieden – und stehen gemeinsam auf der Bühne. In „PLAY & REC“ erzählen sie von den großen Momenten der Popkultur, absurden Erinnerungen an die 80er und stellen eine der legendärsten Fernsehfragen jener Zeit: Wer hat eigentlich J.R. erschossen?

Das Tierschutz-Clubbing

Nach dem Kabarett wird die Bühne zur Tanzfläche: Beim Tierschutz-Clubbing bringt DJ Oliver Pusswald die größten Hits der 70er, 80er und 90er Jahre auf den Dancefloor – Mitsingen, Mittanzen und Nostalgie garantiert. „Wir wollten einen Abend schaffen, der Menschen zusammenbringt: lachen, tanzen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Tierschutz lebt von Engagement und Gemeinschaft – und genau das wollen wir mit diesem Event feiern“, sagt Daniela Waller, Leitung Events bei Tierschutz Austria. Der Erlös der Veranstaltung kommt Tieren in Not zugute.

180 Jahre Tierschutz

Tierschutz Austria feiert 180 Jahre Wiener Tierschutzverein. Was 1846 mit engagierten Bürger:innen begann, die sich erstmals organisiert gegen Tierquälerei erhoben, ist heute eine der ältesten Tierschutzorganisationen Europas und eine österreichweite Stimme für Tiere. Meilensteine wie internationale Vernetzung, moderne Strukturen und das Tierschutzhaus Vösendorf – heute Österreichs größtes Tierheim mit jährlich über 10.000 betreuten Tieren – zeigen den Weg von der Wiener Initiative zur nationalen Bewegung.