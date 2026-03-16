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Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme eines bewaffneten Polizisten mit Pfefferspray.
In Tirol war ein bewaffneter Mann in einem Krankenhaus.
Tirol
16/03/2026
Schock

Bewaffneter Mann in Krankenhaus: Schuss fiel

Am 16. März 2026, gegen 9 Uhr wurde die Polizei wegen eines bewaffneten Mannes im Krankenhaus St. Johann in Tirol verständigt. Der Mann hatte zwei Angestellte des Krankenhauses in einem Raum mit einer Pistole bedroht.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Den ersten Erhebungen zufolge haben die beiden Angestellten dann mit dem Mann gesprochen und konnten in weiterer Folge die Räumlichkeiten unverletzt verlassen. Im Zuge der Kontaktaufnahme durch die in der Zwischenzeit eingetroffenen Polizeistreifen erfolgte eine Schussabgabe durch den Beschuldigten, welcher sich zu diesem Zeitpunkt nur noch alleine in dem Raum befunden hatte.

Nach Schussabgabe kam die Festnahme

Direkt nach der Schussabgabe konnte der Mann durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Die genauen Umstände des Vorfalles, bei dem niemand verletzt wurde, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Motiv für die Tat ist derzeit nicht bekannt. Der Akt wurde durch das Landeskriminalamt übernommen.

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