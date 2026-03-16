LKW-Geisterfahrer dreht auf Autobahn um: „Kann mich nicht erinnern“

Ein 41-jähriger Pole fuhr mit seinem LKW von einer Raststätte auf die falsche Fahrbahn auf, und versuchte umzudrehen. Er verursachte mehrere Unfälle. Der stark alkoholisierte Mann ist seinen Führerschein los.

Um kurz nach halb zehn am Abend gingen in der Leitstelle der niederösterreichischen Polizei die ersten Notrufe ein. Laut den Berichten der Zeugen fuhr ein Lastwagen vom Autobahnrastplatz bei Wiener Neustadt entgegen der Fahrtrichtung auf, und war nun als Geisterfahrer auf der A2 unterwegs.

Beim Umdrehen gegen Leitschiene gefahren

Nachdem er bereits mehr als zwei Kilometer als Geisterfahrer zurückgelegt hatte, versuchte der Fahrer seinen LKW zu wenden. Dabei krachte er jedoch gegen die Leitschiene, und der Lastwagen blieb fast quer auf der Fahrbahn stehen. Im Zuge der Geisterfahrt kam es zu mehreren Unfällen mit Sachschäden, es wurde jedoch niemand verletzt.

Oberkörperfrei, barfuß und Alkohol im Blut

Kurz darauf trafen Polizisten der Autobahninspektion ein. Sie fanden den Fahrer neben dem Führerhaus. Er war barfuß unterwegs, und hatte lediglich eine kurze Hose an. Den Beamten fiel sofort auf, dass der 41-jährige Pole unter Alkoholeinfluss stehen musste. Der daraufhin durchgeführte Alkotest beim Fahrer verlief positiv. Weil nicht klar war, ob der Pole verletzt oder psychisch beeinträchtigt war, wurde er ins Wiener Universitätsklinikum gebracht. Er blieb jedoch unverletzt.

Fahrer musste Führerschein abgeben

Der 41-Jährige ist seinen Führerschein nun los, und er musste eine Strafe von mehreren tausend Euro bezahlen. Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen veranlasste außerdem ein achtmonatiges Fahrverbot für ganz Österreich. Der Fahrer gab an, er könne sich aufgrund seiner Alkoholisierung an nichts mehr erinnern.