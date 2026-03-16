Assinger hört auf: Überraschendes Aus beim ÖSV

Nach drei intensiven Jahren mit großen Erfolgen und öffentlichen Diskussionen zieht ÖSV-Damentrainer Roland Assinger nun einen Schlussstrich. Er verlängert seinen Vertrag nicht.

Der Kärntner Roland Assinger wird seine Funktion als Cheftrainer des österreichischen Damen-Skiteams nach dieser Saison beenden. In den sozialen Medien gibt der Österreichische Skiverband bekannt: „Roland Assinger verlängert seinen Vertrag als Damen-Cheftrainer über die Saison hinaus nicht und schlägt nach drei intensiven, emotionalen und vor allem erfolgreichen Jahren ein neues Kapitel auf.“

Erfolge und Rückschläge

Assinger stand drei Jahre lang an der Spitze des Frauen-Teams und kann auf eine positive sportliche Bilanz zurückblicken. In seine Amtszeit als Cheftrainer fallen unter anderem Erfolge wie die Abfahrtskugel von Cornelia Hütter sowie die Riesentorlauf-Kristallkugel von Julia Scheib. Zudem errangen österreichische Athletinnen in dieser Zeit auch Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympia. Ganz ohne Turbulenzen verlief seine Amtszeit allerdings nicht ab. Immer wieder wurde sein Führungsstil öffentlich diskutiert, unter anderem äußerte sich auch Weltmeisterin Stephanie Venier kritisch. Vorgeworfen wurde Assinger in diesem Zusammenhang etwa ein „herabwürdigender und demütigender Umgang“.

Bekommt Assinger neue Aufgabe beim ÖSV?

Trotz seines Rückzugs als Cheftrainer könnte Assinger dem Skiverband weiterhin erhalten bleiben. Laut ÖSV laufen bereits Gespräche über eine mögliche neue Aufgabe im Verband. Wer künftig das Damen-Team betreuen wird, soll laut ORF in den kommenden Wochen entschieden werden. Der Cheftrainer der Herren, Marko Pfeifer, verlängerte seinen Vertrag um weitere zwei Jahre.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 16:17 Uhr aktualisiert