„Klarer Reformbedarf“ bei entwürdigenden Gutachten

Im Rahmen einer Studie deckte die AK Oberösterreich schwere Mängel bei Untersuchungen für Pflegegeld oder Invaliditätspension auf. Der Behindertenrat sieht nun die Politik in der Pflicht.

Der österreichische Behindertenrat zeigt sich angesichts einer Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich besorgt. Diese befragte 817 Personen, die einen Antrag auf Pflegegeld, oder eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension stellten. 70 Prozent der Befragten berichteten von problematischen Erfahrungen und mangelndem Respekt bei den Untersuchungen.

Reformen gefordert

Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrates, erklärt: „Wenn Menschen in einer ohnehin belastenden Lebenssituation Begutachtungen als respektlos, intransparent oder entwürdigend erleben, dann ist das nicht hinnehmbar. Wenn Entscheidungen regelmäßig erst vor Gericht korrigiert werden, zeigt das klaren Reformbedarf“ Er plädiert an die Politik, zu handeln, und etwa Schulungen für Gutachter und einen Miteinbezug des Umfelds der betroffenen Personen.