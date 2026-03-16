Cobra-Einsatz in Niederösterreich: Überprüfung gemäß Waffengesetz

Am Montag, dem 16. März, rückten plötzlich Kräfte des EKO Cobra in Petzenkirchen an. Der exakte Grund dafür wurde vorerst noch nicht bekannt gegeben.

Am Montag waren plötzlich zahlreiche Polizeiautos und bewaffnete Beamte in Petzenkirchen im Bezirk Melk zu sehen. Gegenüber dem ORF bestätigte ein Polizeisprecher einen Einsatz der Cobra. Das Einsatzgebiet sei großräumig abgesperrt. Es handle sich um eine „Überprüfung nach dem Waffengesetz.“ Nährere Details wolle man am Dienstag bekannt geben.