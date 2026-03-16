Tödlicher Alpinunfall: Kärntner (68) stürzte 30 Meter ab

Tragischer Unfall in den Karawanken: Ein 68-jähriger Kärntner stürzte am Dienstag auf einem Klettersteig rund 30 Meter in die Tiefe – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Am Koschlak-Klettersteig in der Gemeinde Bad Eisenkappel in Kärnten kam es am Dienstagnachmittag zu einem tragischen Unfall. Ein 68 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt unternahm eine Bergtour, die für ihn tödlich endete. Und das, obwohl er für die Klettertour entsprechend ausgerüstet war, wie die Polizei betont.

30 Meter abgestürzt

Aber der Reihe nach: Er verließ den Klettersteig im unteren Bereich und ging in felsigem und abschüssigem Gelände weiter, als es passierte: Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der 68-Jährige etwa 30 Meter in die Tiefe. Er wurde von einer weiteren Klettersteiggeherin gefunden, die sofort einen Notruf absetzte. Doch jede Hilfe kam zu spät: „Der hinzugezogene Notarzt des Rettungshubschraubers C 11 konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen“, schildert die Polizei. Der Leichnam wurde von der Bergrettung Bad Eisenkappel und der Alpinpolizei gesichert und vom Polizeihubschrauber Libelle Lima aus dem Gelände geborgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 21:32 Uhr aktualisiert