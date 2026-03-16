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/ ©Österreichisches Paralympisches Komitee
Das Bild auf 5min.at zeigt Johannes Aigner, wie er die Österreichische Fahne trägt.
Johannes Aigner trug bei Schlussfeier die österreichische Flagge.
Österreich
16/03/2026
Sieben Goldene

Neun Medaillen: Geschwisterpaar Aigner bei Paralympics in Fahrt

Die beiden Paralympioniken Veronika und Johannes Aigner kehrten mit neun Medaillen, davon sieben mal Gold von den Paralympics heim.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)

Es war eine Machtdemonstration der beiden niederösterreichischen Geschwister Veronika und Johannes Aigner. Bei zehn Rennteilnahmen konnten sie neun Medaillen für Österreich einfahren.

Überragende Bilanz

Johannes Aigner konnte mit seinem Guide Nico Haberl jeweils in der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf Gold holen, zudem gab es eine Bronzemedaille in der alpinen Kombination. Veronika Aigner räumte gemeinsam mit ihren Ersatz-Guides Lilly Sammer und Eric Digruber Gold in der Abfahrt, in der Kombination, im Riesentorlauf und im Slalom ab. Im Super-G wurde es eine Silbermedaille.

Sportreferent gratuliert

Udo Landbauer, niederösterreichischer Landeshauptmannstellvertreter und Sportreferent, gratuliert den beiden Ausnahmesportlern und ihren Guides. „Neun Medaillen aus zehn Rennen sind ein beeindruckendes Zeichen von Konstanz, mentaler Stärke und sportlicher Weltklasse. Diese Leistungen zeigen einmal mehr, dass unser Bundesland in der Welt des Sports ganz vorne mitmischt.“

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