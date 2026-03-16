Neun Medaillen: Geschwisterpaar Aigner bei Paralympics in Fahrt

Die beiden Paralympioniken Veronika und Johannes Aigner kehrten mit neun Medaillen, davon sieben mal Gold von den Paralympics heim.

Es war eine Machtdemonstration der beiden niederösterreichischen Geschwister Veronika und Johannes Aigner. Bei zehn Rennteilnahmen konnten sie neun Medaillen für Österreich einfahren.

Überragende Bilanz

Johannes Aigner konnte mit seinem Guide Nico Haberl jeweils in der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf Gold holen, zudem gab es eine Bronzemedaille in der alpinen Kombination. Veronika Aigner räumte gemeinsam mit ihren Ersatz-Guides Lilly Sammer und Eric Digruber Gold in der Abfahrt, in der Kombination, im Riesentorlauf und im Slalom ab. Im Super-G wurde es eine Silbermedaille.

Sportreferent gratuliert

Udo Landbauer, niederösterreichischer Landeshauptmannstellvertreter und Sportreferent, gratuliert den beiden Ausnahmesportlern und ihren Guides. „Neun Medaillen aus zehn Rennen sind ein beeindruckendes Zeichen von Konstanz, mentaler Stärke und sportlicher Weltklasse. Diese Leistungen zeigen einmal mehr, dass unser Bundesland in der Welt des Sports ganz vorne mitmischt.“