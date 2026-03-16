Das Wetter in Österreich bleibt unbeständig

Unter Einfluss eines Tiefdruckgebietes in der Höhe und einer schwachen Störungszone bleibt es in Österreich generell unbeständig. Bereits ab den Morgenstunden ziehen zeitweise Quellwolken durch und es gehen immer wieder Regenschauer nieder. Die meisten Schauer und Wolken gibt es von den Tauern bis zum Wienerwald. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 400 und 900 Metern. Zwischendurch kommt aber auch phasenweise die Sonne hervor. Länger sonnig und generell freundlicher dürfte es südlich des Alpenhauptkammes werden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord, in Tirol und Vorarlberg bleibt es eher schwach windig. Am Nachmittag werden es fünf bis zwölf Grad, so die GeoSphere Austria.

Bergprognose für den Dienstag

Bei lebhaftem Nordostwind ist es wechselhaft und immer wieder gehen Schneeschauer nieder. Größere Neuschneemengen sind dabei aber nicht zu erwarten und zwischendurch lockert es auch etwas auf. Insgesamt am sonnigsten wird es in den Südalpen, hier bleibt es auch weitgehend trocken.