Metro warnt vor falschem Haltbarkeitsdatum auf Fischpackung

„Bei dem oben genannten Produkt des Lieferanten LASCHINGER SEAFOOD GMBH ist ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum angedruckt“, stellt der Großhändler METRO im Rahmen des Rückrufs klar. Angedruckt ist der 17. April 2026. Das korrekte Mindesthaltbarkeitsdatum wäre aber der 17. März 2026.

Dieses Produkt ist betroffen: Aro Räucherlachs Scheiben 200G MAP EAN Code: 9120114070940

Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.04.2026

Charge: 020126048

©Metro Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist falsch. Der Räucherlachs läuft schon einen Monat vorher ab.

Ware kann in METRO-Märkten retourniert werden

Tatsächlich kann der Räucherlachs bis Mittwoch, den 17. März 2026 sogar bedenkenlos verzehrt werden. Danach sollte man aber die Finger davon lassen. „Der Lieferant kommt seiner Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Produktes veranlasst“, so METRO. Das Produkt kann von den Konsumenten in allen Großmärkten der METRO Cash & Carry Österreich GmbH zurückgegeben werden. „Sie erhalten dafür eine Gutschrift.“ Bei Rückfragen steht der Lieferant zudem per Mail unter susanne.zahlauer@mowi.com oder +49 991 3721 0416 zur Verfügung.