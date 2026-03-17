In Hotels übernachtet, ohne zu zahlen: Deutscher in Tirol entlarvt

Ein 50-jähriger Deutscher wird verdächtigt, in mehreren Tiroler Hotels übernachtet zu haben, ohne die Rechnungen zu begleichen. Der Schaden liegt laut der Polizei im hohen vierstelligen Bereich.

Der mutmaßliche Zechbetrug flog am Montag in einem Hotel in Ötz im Bezirk Imst auf. Ein Hotelier hatte Anzeige erstattet. „Im Zuge der Befragung des Mannes durch die Polizei gab dieser sogleich an, dass er die Hotelrechnung nicht bezahlen könne“, so die Beamten der Polizeiinspektion Silz. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann dies nicht zum ersten Mal tat.

Mann nächtigte gratis in mehreren Hotels

Zwischen dem 6. und dem 20. Jänner sowie zwischen dem 27. Februar und dem 8. März 2026 war er bereits in zwei weiteren Hotels in Sautens und Jerzens – ebenfalls ohne zu bezahlen. „Dadurch entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich“, erklärt die Exekutive. Der Mann wird auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.