Schuss in Krankenhaus: Mann wollte, dass Ärztin seine Frau anruft

Gestern, Montag, kam es zu einem großen Einsatz in einem Tiroler Krankenhaus. Ein Mann bedrohte zwei Ärztinnen miteiner Waffe.

Am 16. März 2026 gegen 9 Uhr betrat ein 56-jähriger Österreicher einen Behandlungsraum des Krankenhauses St. Johann, in welchem sich zwei Ärztinnen aufhielten. Der Beschuldigte war zu diesem Zeitpunkt mit einer Pistole bewaffnet, die er schlussendlich gegen eine der Ärztinnen richtete und sie aufforderte, seine Frau anzurufen.

Ärztinnen durften gehen

Der 56-Jährige konnte durch die Ärztinnen etwas beruhigt werden, weshalb diese durch einen Vorwand den Raum verlassen konnten. Der Beschuldigte blieb dabei alleine im Behandlungszimmer zurück. Nachdem die mittlerweile eingetroffenen Einsatzkräfte Kontakt zu dem 56-Jährigen aufnehmen konnten, kam es zu einer Schussabgabe. Das Projektil wurde dabei nicht in Richtung der Beamten abgefeuert, sondern durchdrang die Zwischenwand und schlug schlussendlich im Mauerwerk des angrenzenden Zimmers ein.

Motiv ist noch unklar

In dem zweiten Raum hielten sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen an der entgegengesetzten Seite des Raums auf, wodurch diese nicht gefährdet wurden. Der Beschuldigte konnte in weiterer Folge durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen den Österreicher wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die legal besessenen Waffen sichergestellt. Motiv ist derzeit noch unklar.