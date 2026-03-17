Er war Kreiskys Sekretär: Diplomat Thomas Nowotny verstorben

Der österreichische Politikwissenschaftler, Diplomat und Autor Thomas Nowotny ist am 9. März 2026 verstorben. Nach langer Krankheit hat er seine Augen für immer verschlossen.

Nowotny war Kreiskys Sektretär

Nowotny war zwischen 1970 und 1975 Sekretär im Büro von Bundeskanzler Bruno Kreisky. Seit 1994 war er als Dozent an der Universität Wien tätig. Der Politikwissenschaftler wurde 88 Jahre alt. Thomas Nowotny war mit der Diplomatin und ehemaligen Botschafterin Eva Nowotny verheiratet. Er hatte eine Tochter und zwei Enkelkinder. Geboren wurde der Diplomat am 13. Juni 1937 in Wien.

Das war Thomas Nowotny

Thomas Nowotny legte den Grundstein für seine Karriere mit einem Fulbright-Stipendium am Hope College in Michigan, wo er 1959 seinen Bachelor in American Studies abschloss. Nur ein Jahr später promovierte er an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Diplomatische und politische Stationen Ab 1962 im diplomatischen Dienst tätig, prägte Nowotny über ein Jahrzehnt lang die Grundsatzabteilung des Außenministeriums. Ein besonderer Meilenstein war seine Zeit im Büro von Bundeskanzler Bruno Kreisky, dem er zwischen 1970 und 1975 als Sekretär zur Seite stand. Später vertrat er Österreich von 1978 bis 1983 als Generalkonsul in New York.