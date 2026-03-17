Studie deckt auf: 70 Prozent empfinden PVA-Gutachten als respektlos

Kritik gegenüber der PVA gibt es seitens der AK und des Österreichischen Behindertenrats. Seitens der Arbeiterkammer zeigt man auf, dass sehr viele Österreicher Probleme bei Begutachtungsprozessen haben.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat eine Studie in Auftrag gegeben. In dieser haben sie Kritikpunkte der Antragsteller im Zuge der PVA-Gutachten begutachtet. „Die Berichte und Erfahrungen sind mitunter bedrückend“, heißt es seitens der AK.

Österreicher haben täglich Probleme mit der PVA

Täglich wenden sich Mitglieder an die Arbeiterkammer Oberösterreich und schildern ihre Probleme in Zusammenhang mit Gutachten durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Viele Antragsteller empfinden den Begutachtungsprozess bei Pflegegeld sowie Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension durch die PVA als belastend und willkürlich. Zudem verdeutlichen die gewonnenen Rechtsfälle der AK gegen die PVA, dass es in vielen Fällen falsche Einstufungen beim Pflegegeld bzw. falsche Einschätzungen bei der Arbeitsfähigkeit gibt. Im Jahr 2025 führte die AK über 2.500 Gerichtsverfahren gegen die PVA Oberösterreich und erstritt dabei rund 70,35 Millionen Euro.

AK holte Erfahrungsberichte ein

Die aktuelle Studie des Forschungsinstituts „Foresight“ im Auftrag der AK Oberösterreich belegt die Kritikpunkte der Antragsteller im Zuge der PVA-Gutachten nun erstmals wissenschaftlich. Die finale Stichprobe umfasst 817 Personen, die in den vergangenen zehn Jahren einen Antrag auf Pflegegeld oder Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension gestellt haben. Die Berichte und Erfahrungen sind mitunter bedrückend.

70 Prozent der Antragsteller fanden Untersuchung respektlos

Insgesamt wird die Untersuchungssituation überwiegend negativ erlebt. 70 Prozent der Antragsteller auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension bezeichnen die Untersuchung als wenig oder gar nicht respektvoll. Bei Anträgen auf Pflegegeld sind es 42 Prozent. Befragte berichten auch über den Eindruck der Voreingenommenheit der Gutachter:innen und, dass Antragsteller:innen unterstellt werde, ihre Beschwerden vorzutäuschen. Oder auch, dass die Begutachtung von vornherein auf eine Ablehnung ausgerichtet gewesen sei , so AK-Präsident Andreas Stangl. Konkret erzählen Befragte von einem unfreundlichen oder kasernenartigen Ton bis hin zu Anschreien, unpassenden Fragen und Anmerkungen sowie der Unterstellung, die gesundheitlichen Probleme zu simulieren. Antragsteller:innen von Pflegegeld berichten zudem von Forderungen nach der Demonstration intimer Tätigkeiten wie Toilettengang und Duschen, die für die Antragsteller:innen sehr schwierig sind. Bei Anträgen auf Pflegegeld berichten acht Prozent der Antragsteller:innen, dass eine Begleitperson nicht erwünscht oder verboten war, bei Anträgen auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension berichten dies 30 Prozent.

PVA-Bescheide oftmals nicht nachvollziehbar

Die AK hat 2025 58,7 Prozent der Pflegegeldfälle und 33,1 Prozent der Pensionsfälle gegen die PVA gewonnen. Im Jahr 2025 hat die Arbeiterkammer Oberösterreich bei Pflegegeldeinstufungen 599 Gerichtsverfahren gegen die PVA gewonnen. Wir gewinnen also nahezu jeden Arbeitstag zwei Verfahren, in denen eine höhere Pflegegeldeinstufung festgestellt wird , so AK-Präsident Andreas Stangl. Aufgrund der Häufigkeit der Fälle, in denen die Einschätzungen des Pflegebedarfs durch die PVA von den Sozialgerichten nach oben korrigiert werden, ist schon zu hinterfragen, ob die Begutachtung der PVA immer in der erforderlichen Qualität durchgeführt wird. Insbesondere bei einer zum Teil sehr deutlich abweichenden Einschätzung des Pflegebedarfs.

Um die PVA-Begutachtung zu verbessern, empfiehlt die Arbeiterkammer: eine Adaptierung der Schulungen für die Gutachter:innen mit einem Fokus auf Unvoreingenommenheit, respektvolle Kommunikation, umfassende Untersuchung unter Berücksichtigung der Sichtweise/Probleme der Antragsteller, Antidiskriminierung u.ä. sowie ggf. die Erstellung eines eigenen, inhaltlichen Curriculums und eines umfangreichen Handbuchs zur Begutachtung,

eine standardmäßige Aufklärung der Antragsteller:innen über ihre Rechte und Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Rechtsanspruch auf die Mitnahme einer Begleitperson im Rahmen der Antragstellung sowie

mehr Transparenz und niederschwelligen Zugang zu bestehenden Daten in diesem Bereich, um Probleme frühzeitig identifizieren zu können und eine evidenzbasierte Interessensvertretung zu ermöglichen. Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich eine eigenständige, von der PVA losgelöste Begutachtungsstelle, die die Gutachten auf Basis allgemein verbindlicher Richtlinien erstellt,

einen respektvollen Umgang mit Antragsteller:innen im Rahmen der Begutachtungen,

eine standardmäßige, umfassende Begutachtung sowie die verpflichtende Berücksichtigung aller vorliegenden Gutachten und Befunde sowie

eine standardmäßige inhaltliche und nachvollziehbare Begründung von ärztlichen Entscheidungen inklusive der automatischen Zustellung sämtlicher entscheidungsrelevanter Gutachten sowie einer Einspruchsmöglichkeit.

Auch Behindertenrat meldet sich zu Wort

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich zu Begutachtungen bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zeigen aus Sicht des Österreichischen Behindertenrats dringenden Handlungsbedarf. Viele Menschen, die einen Antrag auf Pflegegeld oder auf eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension stellen, berichten von problematischen Erfahrungen bei den Untersuchungen. Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, erklärt: Wenn Menschen in einer ohnehin belastenden Lebenssituation Begutachtungen als respektlos, intransparent oder entwürdigend erleben, dann ist das nicht hinnehmbar. Verfahren, die über existenzsichernde Leistungen entscheiden, müssen nachvollziehbar, fair und menschenrechtskonform ausgestaltet sein.

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Österreichischer Behindertenrat fordert Verbesserungen bei Begutachtungsverfahren

Zusätzliche Hinweise auf strukturelle Probleme liefert eine 2025 veröffentlichte Analyse von Ernst Berger und Helmut Sax zur Zuerkennung von Pflegegeld bei Kindern. Die Untersuchung zeigt teils erhebliche Unterschiede zwischen Gutachten der PVA und gerichtlichen Sachverständigengutachten. In einzelnen Fällen lagen mehrere Pflegegeldstufen zwischen der Einschätzung der PVA und jener der Gerichte. Solche Diskrepanzen können dazu führen, dass Betroffene oder deren Familien ihre Ansprüche erst im Rechtsweg durchsetzen müssen. Für viele bedeutet das eine zusätzliche Belastung. Seit vielen Jahren fordert der Österreichische Behindertenrat Verbesserungen bei Begutachtungsverfahren. So wird etwa im Positionspapier des Behindertenrats aus 2024 u.a. die Einführung multiprofessioneller Begutachtungen gefordert, bei denen auch das Umfeld der Betroffenen einbezogen wird. Beim Pflegegeld für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen müsse der tatsächliche Unterstützungsbedarf individuell festgestellt und das häusliche Umfeld stärker berücksichtigt werden. Zudem fordert der Behindertenrat verpflichtende Schulungen für Gutachter*innen, insbesondere zu respektvoller Kommunikation, Antidiskriminierung und den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 10:01 Uhr aktualisiert