Flammeninferno in Oberösterreich: Lagerhalle brennt völlig aus

Großeinsatz in der Nacht in Oberösterreich: In Gurten stand eine Lagerhalle in Vollbrand. Rund 180 Einsatzkräfte kämpften gegen das Flammeninferno an. Die Ursache ist bis dato noch unklar.

Mitten in der Nacht wurden Einsatzkräfte zu einem dramatischen Brand gerufen: In einer Lagerhalle im Ortsteil Freiling brach kurz vor Mitternacht ein Feuer aus, beim Eintreffen stand das Gebäude bereits großteils in Vollbrand.

©Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis Insgesamt waren rund 184 Einsatzkräfte im Einsatz.

Flammen breiten sich rasch aus

Der Notruf ging um 23.54 Uhr ein. Aufgrund der gelagerten Materialien entwickelte sich das Feuer besonders schnell. In der Halle befand sich Altholz, das als stark brennbarer Stoff die Flammen zusätzlich anfachte. Für die Einsatzkräfte stand zunächst eines im Vordergrund: Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern.

Großeinsatz mit fast 200 Kräften

Insgesamt waren rund 184 Einsatzkräfte im Einsatz. Zahlreiche Fahrzeuge rückten an, darunter: Neun Tanklöschfahrzeuge, zwölf Löschfahrzeuge, und vier Kommando- und Mannschaftstransportfahrzeuge. Unterstützt wurden die Feuerwehren von Polizei und Rotem Kreuz. Die Bekämpfung des Feuers gestaltete sich schwierig. Die enorme Hitze und die hohe Brandlast erschwerten den Einsatz erheblich. Mit mehreren Löschleitungen sowie einer Drehleiter wurde versucht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Parallel dazu musste eine stabile Wasserversorgung aufgebaut werden. Die Löscharbeiten dauerten auch am Dienstagfrüh noch an. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen.