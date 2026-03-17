Obduktion bestätigt: Grazer Influencerin Stefanie P. erstickt

Im Fall der getöteten Grazer Influencerin Stefanie P. liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Die 32-Jährige starb durch Ersticken. Der genaue Todeszeitpunkt bleibt aber weiterhin unklar.

Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 32-jährigen Influencerin aus Graz liegt nun ein zentrales Gutachten vor. Die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigt, dass die Frau durch Ersticken ums Leben kam.

Gewaltsamer Tod bestätigt

Das schriftliche Obduktionsergebnis wurde mittlerweile der Staatsanwaltschaft übermittelt. Damit gilt als gesichert, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Unklar bleibt jedoch ein entscheidender Punkt: Wann genau die Frau starb, lässt sich laut den Untersuchungen nicht mehr eindeutig feststellen. Im Zuge der Untersuchung wurden auch Verletzungen im Gesichtsbereich festgestellt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Diese dürften bereits vor dem Tod entstanden sein und könnten im Zusammenhang mit einem gewaltsamen Geschehen stehen.

Leiche in Koffer entdeckt

Der Fall hatte im vergangenen November für großes Aufsehen gesorgt. Die Leiche der 32-Jährigen wurde mehrere Tage nach ihrem Verschwinden in einem Koffer in einem Waldgebiet in Slowenien gefunden, 5 Minuten hat berichtet. Der tatverdächtige Ex-Partner hatte nach seiner Festnahme den Ermittlern den Ablageort beschrieben. Trotz der nun vorliegenden Obduktion ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wartet weiterhin auf Ergebnisse aus dem Ausland, insbesondere aus Slowenien. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob der Verdächtige zum Tatzeitpunkt möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Erst wenn alle Gutachten und Untersuchungsergebnisse vorliegen, wird über eine mögliche Anklage entschieden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 10:45 Uhr aktualisiert