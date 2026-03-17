Aus für „Konfitüre“: Die Marmelade bekommt ihren Namen zurück

Heute, 17. März 2026, werden die EU-Frühstückslinien bekannt gemacht. Und eine gute Neuigkeit für Österreicher: Marmelade darf auch offiziell wieder Marmelade heißen.

Heute wird die Umsetzung der EU-Frühstücksrichtlinien kundgemacht. Österreich setzt neue EU-Standards für den Frühstückstisch um: Vier neue Verordnungen regeln künftig die Zusammensetzung und Kennzeichnung von Honig, Säften, Marmeladen und Trockenmilch. Ziel der Reform ist es, die Lebensmittelqualität zu erhöhen und für mehr Klarheit beim Einkauf zu sorgen. Und: Marmelade darf nun auch wieder offziell Marmelade heißen.

Die Frühstücksrichtlinien

Die sogenannten Frühstücksrichtlinien zählen zu den wenigen EU-weiten Regelwerken mit einheitlichen Vorschriften zur Zusammensetzung, Verkehrsbezeichnung, Kennzeichnung und Aufmachung bestimmter Lebensmittel. Um diese vier Frühstücksprodukte geht es konkret.

In Österreich erfolgt die Umsetzung durch vier Verordnungen: Honigverordnung

Fruchtsaftverordnung

Konfitürenverordnung

Trockenmilchverordnung Die neuen Frühstücksrichtlinien bringen einige Verbesserungen für Konsumenten: Honig – volle Transparenz bei der Herkunft:

Künftig muss bei Honigmischungen jedes Ursprungsland in absteigender Reihenfolge des Gewichtsanteils inklusive Prozentangabe ausgewiesen werden. Österreich nutzt dabei bewusst keine Ausnahmeregelung. „Wer Honig kauft, soll genau wissen, woher er kommt. Das stärkt das Vertrauen und unterstützt regionale Produzent:innen“, so Königsberger-Ludwig.

Künftig muss bei Honigmischungen jedes Ursprungsland in absteigender Reihenfolge des Gewichtsanteils inklusive Prozentangabe ausgewiesen werden. Österreich nutzt dabei bewusst keine Ausnahmeregelung. „Wer Honig kauft, soll genau wissen, woher er kommt. Das stärkt das Vertrauen und unterstützt regionale Produzent:innen“, so Königsberger-Ludwig. Fruchtsäfte – klare Orientierung bei Zuckergehalt:

Erstmals werden eigene Kategorien für zuckerreduzierte Fruchtsäfte eingeführt. Voraussetzung ist eine Reduktion des natürlichen Zuckergehalts um mindestens 30 Prozent. Zusätzlich kann künftig der Hinweis „enthält nur von Natur aus vorkommende Zucker“ verwendet werden. Das schafft mehr Klarheit im Unterschied zu Fruchtnektaren.

Erstmals werden eigene Kategorien für zuckerreduzierte Fruchtsäfte eingeführt. Voraussetzung ist eine Reduktion des natürlichen Zuckergehalts um mindestens 30 Prozent. Zusätzlich kann künftig der Hinweis „enthält nur von Natur aus vorkommende Zucker“ verwendet werden. Das schafft mehr Klarheit im Unterschied zu Fruchtnektaren. Konfitüren – mehr Frucht, weniger Zucker:

Der Mindestfruchtgehalt wird deutlich angehoben – von bisher 350 auf 450 Gramm pro Kilogramm, bei „extra“-Produkten auf 500 Gramm. Damit wird der Zuckergehalt reduziert und eine gesündere Zusammensetzung gefördert.

Der Mindestfruchtgehalt wird deutlich angehoben – von bisher 350 auf 450 Gramm pro Kilogramm, bei „extra“-Produkten auf 500 Gramm. Damit wird der Zuckergehalt reduziert und eine gesündere Zusammensetzung gefördert. Trockenmilch – neue Möglichkeiten für laktosefreie Produkte:

Künftig ist die Herstellung laktosefreier Trockenmilch durch enzymatische Umwandlung von Laktose zulässig und entsprechend zu kennzeichnen. Das erweitert die Auswahl für Menschen mit Laktoseintoleranz deutlich.

Zudem wird die Bezeichnung „Marmelade“ wieder generell zulässig.

Marmelade darf wieder Marmelade heißen

„Marmelade darf wieder Marmelade heißen. Hinter dieser kleinen Pointe steht ein ganz grundlegendes Anliegen: Menschen wollen verstehen, was sie kaufen. Sie wollen sich auf Bezeichnungen verlassen können und nicht rätseln müssen, was sich hinter einem Produkt verbirgt. Genau diese Transparenz schaffen wir jetzt – mit klaren Regeln und verständlicher Kennzeichnung im Alltag“, betont Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Marmelade ist ein traditioneller Begriff, der tief in unserem Sprachgebrauch verwurzelt ist. Die meisten Österreicher haben niemals aufgehört, ihn zu verwenden. Nun ist er auch offiziell wieder zulässig. Damit wird ein Stück kulinarische Kultur gestärkt und unnötige bürokratische Einschränkungen werden beseitigt“, ergänzt Bundesminister Norbert Totschnig.

Was frühstückst du am liebsten? Eier Pancakes Deftiges, wie Würstchen Süßes Ein Butterbrot Croissant Zigarette und Kaffee Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Regelungen treten ab 14. Juni in Kraf

Die neuen Regelungen treten mit Kundmachung in Kraft und sind ab 14. Juni 2026 anzuwenden. Bestehende Produkte können im Rahmen von Übergangsbestimmungen weiterhin abverkauft werden. „Wir bringen europäische Standards dorthin, wo sie ankommen müssen – zu den Menschen. Mit klaren Regeln, verständlicher Kennzeichnung und einem echten Mehrwert im Alltag. Denn auch beim Frühstück muss gelten: Drin ist, was draufsteht“, so Königsberger-Ludwig abschließend.