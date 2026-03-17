Brutaler Raub in Wien: 91-Jährige von falschem Polizisten verletzt

In Wien wurde eine 91-Jährige Opfer eines brutalen Betruges. Ein falscher Polizist betrat ihre Wohnung und stieß die Frau einfach nieder.

Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte das 91-jährige spätere Opfer telefonisch und gab sich als Bankangestellter aus. Unter dem Vorwand einer unberechtigten Kontobehebung wurde die Geschädigte dazu verleitet, einen Geldbetrag in niedrig fünfstelliger Höhe von ihrer Bank zu beheben, um diesen vor weiterem Zugriff zu sichern.

Falscher Polizist stieß Frau nieder

Nach ihrer Rückkehr wurde das Opfer erneut von dem Bankangestellten kontaktiert und über das Entsenden eines Polizeibeamten zur Sicherstellung des Bargeldes und weiterer Wertgegenstände informiert. Kurz darauf verschaffte sich ein als Polizist auftretender Täter Zutritt zur Wohnung, stieß das Opfer zu Boden und entwendete Bargeld, Golddukaten sowie eine Goldkette.

Frau erlitt Kopfverletzung

Das Opfer erlitt eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Einvernahme gestaltete sich zunächst aufgrund fehlender Erinnerungen schwierig. Weitere Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien geführt.