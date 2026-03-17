Raubversuch mit Messer in Gmunden: E-Zigarette rettete Opfer

Ein 20-Jähriger wurde in Gmunden von zwei jungen Männern attackiert und mit einem Messer bedroht. Die Täter konnten kurz nach der Tat festgenommen werden, sie sitzen nun in U-Haft.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 14. März gegen 0.15 Uhr. Der 20-Jährige war mit seinem Auto im Stadtgebiet unterwegs und fuhr langsam über den Rathausplatz. Dort geriet er mit zwei jungen Männern in Kontakt, die ihn vom Gehsteig aus provozierten. Als der Lenker anhielt, um die Situation zu klären, eskalierte die Lage.

Schlag und Messer-Drohung

Einer der beiden, ein 16-Jähriger, schlug dem Autofahrer plötzlich ins Gesicht. Gleichzeitig zog ein 21-Jähriger ein Messer und bedrohte das Opfer. Der Angreifer forderte Bargeld, Handy und persönliche Gegenstände. Der 20-Jährige reagierte geistesgegenwärtig: Er reichte dem Täter eine E-Zigarette. In diesem Moment zog der Angreifer das Messer leicht zurück, genug, um die Situation zu nutzen. Der junge Mann gab Gas und konnte mit seinem Auto flüchten.

Polizei fasst Verdächtige rasch

Mehrere Polizeistreifen leiteten sofort eine Fahndung ein. Die beiden Verdächtigen konnten wenig später im Stadtgebiet entdeckt werden. Beim Anblick der Polizei versuchten sie zu flüchten, wurden jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen. Das verwendete Messer wurde sichergestellt. Die beiden Männer zeigten sich bei den Einvernahmen teilweise geständig. Gegen sie wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Wels eingeliefert, wo sie sich nun in Untersuchungshaft befinden. Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.