Nach Tod eines Häftlings in Justizanstalt: Mehrere Beamte suspendiert

Nach dem Suizid eines Häftlings in der Justizanstalt Stein wurden am Montag mehrere Justizwachebeamte vorläufig vom Dienst suspendiert.

Das Justizministerium bestätigte gegenüber der APA den Verdacht auf schwere Dienstpflichtverletzungen sowie strafbare Handlungen. Die Bediensteten sollen ihre vorgeschriebenen Kontrollrunden in den Hafträumen vernachlässigt haben. Die Staatsanwaltschaft Krems hat den Fall bereits übernommen.

Keine weiteren Details werden genannt

Die Justizanstalt Stein sowie die Generaldirektion sicherten den Ermittlungsbehörden ihre vollständige Kooperation zu. Um die laufenden Verfahren nicht zu beeinträchtigen und Persönlichkeitsrechte zu schützen, werden derzeit jedoch keine weiteren Details zu den konkreten Vorwürfen veröffentlicht.

Obduktion wurde angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Krems hat eine Obduktion des verstorbenen Insassen angeordnet, ein Ergebnis steht aktuell noch aus. Der Vorfall befeuert die Debatte über die Zustände im Hochsicherheitstrakt, nachdem die Volksanwaltschaft zuletzt „alarmierende Suizidzahlen“ und prekäre Haftbedingungen kritisiert hatte.