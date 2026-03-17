Nach Rücktritt: Ex-Chef Weißmann bringt Strafanzeige ein

Nach dem Paukenschlag-Rücktritt geht Ex-ORF-Chef Roland Weißmann in die Offensive: Sein Anwalt brachte nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien gegen mehrere Personen ein.

Die Causa rund um den Rücktritt von EX-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann geht weiter.

Die Causa rund um den Rücktritt von EX-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann geht weiter.

Es war ein Beben am Küniglberg: Am 9. März 2026 berichtete 5 Minuten über den überraschenden Rücktritt von Roland Weißmann. Eine Mitarbeiterin hatte schwere Vorwürfe erhoben, die der Medienmanager stets bestritt. Er trat zurück, um „Schaden vom Unternehmen abzuwenden“, wie es damals hieß. Doch nun wendet sich das Blatt.

Verdacht auf strafbares Verhalten

Wie die Rechtsvertreter von Weißmann nun per Aussendung mitteilen, wurden die gesamten Vorgänge rund um den Rücktritt einer umfassenden rechtlichen Prüfung unterzogen. Das Ergebnis: Die Prüfung habe den Verdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten mehrerer involvierter Personen ergeben. Auf Anordnung von Weißmann wurde daher eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht. Die Ermittlungsbehörden sollen nun klären, was hinter den Kulissen des ORF wirklich vorgefallen ist und ob der Rücktritt möglicherweise durch rechtswidrige Handlungen erzwungen oder provoziert wurde.

Zivilrechtliche Ansprüche bleiben offen

Neben der strafrechtlichen Schiene hält sich der Ex-ORF-Chef weitere Schritte vor. „Davon unbeschadet und unabhängig sind sämtliche weiteren Ansprüche von Mag. Weißmann zivilrechtlicher Natur“, so sein Anwaltsteam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 12:07 Uhr aktualisiert