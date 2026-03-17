Iran-Krieg: Diese Lebensmittel könnten bald in Österreich teurer werden

Der Iran-Krieg bringt auch Folgen für Österreich mit sich. So wird Tanken zum Luxusgut, aber auch gewissen Lebensmitteln droht eine Preiserhöhung.

Wegen des Kriegs im Nahen Osten sind der Ölpreis und die Spritpreise zuletzt so hoch gestiegen wie seit Langem nicht mehr. Wenn man einen Blick auf die Börse wirft, sieht man aber auch, dass Preise bei Grundnahrungsmitteln ansteigen.

Grundnahrungsmittel könnten teurer werden

Genauere Prognosen, welche Lebensmittel in Österreich teurer werden, sind derzeit noch nicht wirklich möglich. Aber Ökonom Sebastian Koch, vom Institut für höhere Studien (IHS) hat sich die Börsenpreise angeschaut und erklärt exklusiv im Gespräch mit 5 Minuten, welche Preise steigen könnten. Erhöhungen werden, wenn, am ehesten die Grundnahrungsmittel betreffen.

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Anstieg liegt bei zehn Prozent

„Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Börsenpreise für Mais, Raps und Weizen angestiegen. Der Anstieg liegt bei rund zehn Prozent“, erklärt Koch. Das sei aber eine moderate Erhöhung. Und kein Vergleich zu den Preisen nach Beginn des Ukrainekrieges. So liegt der Preis für Weizen an der Börse derzeit (Stand 12.51 Uhr) bei 206 Euro je Tonne. 2022 lag er bei über 400.

©IHS Hier sieht man die Schwankungen der Jahre.

Mais, Weizen und Raps betroffen

„Es kann durch Ersteinschätzung zu kleinen Preiserhöhungen kommen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es sich weiter erhöht, aber derzeit sieht es nicht nach etwas Drastischem aus“, sagt der Ökonom. Die Teuerungen werden vor allem die Grundnahrungsmittel wie Mais, Weizen und Raps betreffen.

©Montage Canva Grundnahrungsmittel könnten teurer werden.

Das sagen unsere deutschen Nachbarn

Die BVE (Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie) rechnet wegen der hohen Gaspreise mit Einschränkungen in der Lebensmittelproduktion. Besonders das Backgewerbe und die Getränkehersteller leiden unter der Abhängigkeit von Erdgas, berichtet, die Frankfurter Rundschau. Laut dem deutschen Handelsexperten Stephan Rüschen wirkt sich der gestiegene Ölpreis kurzfristig nur geringfügig auf die allgemeinen Lebensmittelpreise aus. Bei Importwaren wie Datteln, Nüssen, Pistazien und bestimmten Gewürzen müsse man jedoch mit plötzlichen Preissprüngen rechnen, so der Professor der DHBW Heilbronn. Backwaren und Milchprodukte könnten aber schneller teurer werden.

Lebensmittel Teuerungen – Erste Einschätzung Grund für die Teuerung: Der Krieg im Nahen Osten treibt die Preise für Öl, Sprit und Energie nach oben.

Betroffene Produkte: Vor allem Weizen, Mais und Raps werden an den Börsen teurer. Das betrifft dann wahrscheinlich Brot, Gebäck und Speiseöle. Aber auch Tierfutter.

Importwaren: Nüsse, Pistazien, Datteln und Gewürze könnten sprunghaft teurer werden, da die Transportkosten steigen.

Wie stark steigen die Preise? An der Börse gab es ein Plus von etwa 10 Prozent. Das ist spürbar, aber weit entfernt von den extremen Preissprüngen im Jahr 2022.

Produktion: Hohe Gaskosten belasten Bäckereien und Getränkehersteller, was sich ebenfalls auf den Preis im Supermarkt auswirken kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 13:43 Uhr aktualisiert