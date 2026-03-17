Altersgrenze: Kommt jetzt die Ausweispflicht für Instagram und Co.?

Der Regierungs-Deal steht kurz bevor: Babler und Pröll bestätigen Verhandlungen über eine Altersgrenze auf Social Media. Da die EU trödelt, wählt Österreich nun den Alleingang.

Mit der ID Austria soll künftig das Alter geprüft werden, um Jugendliche vor Sucht und Mobbing zu schützen.

Mit der ID Austria soll künftig das Alter geprüft werden, um Jugendliche vor Sucht und Mobbing zu schützen.

Die Bundesregierung macht ernst: Wie mehrere Medien unter Berufung auf die APA berichten, steht Österreich kurz vor einer nationalen Regelung für eine Altersgrenze auf Social-Media-Plattformen. Das Ziel: Kinder und Jugendliche vor den Schattenseiten der digitalen Welt schützen. Geht es nach der Bundesregierung, könnten die Tage, an denen Volksschüler ungefiltert durch TikTok oder Instagram scrollen, bald gezählt sein. Andreas Babler (SPÖ) und Alexander Pröll (ÖVP) bestätigten, dass die Verhandlungen für eine gesetzliche Altersgrenze auf Hochtouren laufen, das berichten mehrere Medien. Auf welches Alter man sich festlegt, ist noch offen.

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Schutz vor Mobbing und Sucht

Hintergrund der geplanten Maßnahme sind die wachsenden Gefahren im Netz. Die Politik will Minderjährige gezielt vor Cybermobbing, Suchtpotenzialen und Falschinformationen schützen. Auch der Druck durch unrealistische Schönheitsideale, der oft zu psychischen Problemen bis hin zu Suizidrisiken führt, soll eingedämmt werden. Da eine EU-weite Einigung derzeit auf sich warten lässt, drückt Österreich nun beim Alleingang aufs Gas. Ein wichtiger Punkt: Die Anonymität im Netz soll bleiben. Eine Klarnamenpflicht, wie sie oft diskutiert wurde, lehnen SPÖ und NEOS strikt ab. Stattdessen ist ein technisches System im Gespräch, bei dem man sich etwa über die ID Austria identifiziert. Die Plattformen würden dabei nur erfahren, ob der User alt genug ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 13:31 Uhr aktualisiert