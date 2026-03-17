Einbruchsserie geklärt: 46-Jähriger nach neun Taten geständig

Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei im Bezirk Schärding ein entscheidender Erfolg gelungen. Ein 46-Jähriger steht im Verdacht, gleich mehrere Einbrüche in Österreich und Deutschland begangen zu haben.

Der Mann wurde bei einem Auslöser für die Ermittlungen war ein vergleichsweise kleiner Vorfall: Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Schärding erwischt.

Der Mann wurde bei einem Auslöser für die Ermittlungen war ein vergleichsweise kleiner Vorfall: Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Schärding erwischt.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei haben eine Serie von Einbruchsdiebstählen aufgeklärt. Ein 46-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz steht im Verdacht, im vergangenen Herbst und Winter insgesamt elf Einbrüche begangen zu haben.

Spur führte von Ladendiebstahl zu Einbruchserie

Auslöser für die Ermittlungen war ein vergleichsweise kleiner Vorfall: Am 17. Februar wurde der Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Schärding erwischt. Was zunächst wie ein Einzelfall wirkte, entwickelte sich rasch zu einem größeren Kriminalfall. Im Zuge der Einvernahme und weiterer Ermittlungen konnten die Beamten dem 46-Jährigen nach und nach mehrere Einbrüche zuordnen. Zu neun Taten zeigte sich der Verdächtige geständig.

Taten in Österreich und Deutschland

Die Einbrüche ereigneten sich nicht nur im Bezirk Schärding, sondern auch im benachbarten Neuhaus am Inn in Deutschland. Betroffen waren unter anderem Gebäude in Schärding, St. Florian am Inn und Suben. Der Mann soll gezielt in Vereinsheime, Firmengebäude, Jagdhütten und Container eingebrochen sein. Dabei verschaffte er sich Zugang, indem er Fenster einschlug oder Türen gewaltsam öffnete.

Bargeld, Zigaretten und Technik gestohlen

Bei den Einbrüchen hatte es der Verdächtige auf unterschiedlichste Beute abgesehen. Neben Bargeld stahl er auch Elektrogeräte, Zigaretten und Lebensmittel. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurde der 46-Jährige festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 13:44 Uhr aktualisiert