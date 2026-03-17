Anstieg bei Wohnungspreisen in Österreich: Hier zahlst du am meisten

Tanken ist viel teurer geworden. Aber ein Blick auf die Immobilien in Österreich zeigt, dass auch der Preis für Wohnungen angestiegen ist.

Tanken, bald auch Lebensmittel: In Österreich wurde einiges teurer. Aber auch Wohnen wird immer mehr zu einem Luxusgut. So sind die Preise für Eigentumswohnungen im Vergleich zum Jahr 2024 wieder gestiegen.

Preise für Wohnungen in Österreich sind gestiegen

Wer in Österreich eine Eigentumswohnung sucht, muss tiefer in die Tasche greifen: Im Jahr 2025 kletterten die Angebotspreise im Schnitt auf 6.041 Euro pro Quadratmeter, ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für eine klassische 70-Quadratmeter-Wohnung blättert man damit mittlerweile durchschnittlich 422.870 Euro hin. Das zeigt eine aktuelle Analyse von ImmoScout24.at, für die rund 194.000 Inserate ausgewertet wurden.

Hier wohnt man am teuersten

Die teuersten Eigentumswohnungen finden sich weiterhin im Westen Österreichs. Am kostspieligsten ist Tirol mit einem Durchschnittspreis von 7.043 Euro pro Quadratmeter. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet dort durchschnittlich 493.010 Euro. Dahinter folgen Vorarlberg mit 6.901 Euro pro Quadratmeter (483.070 Euro für 70 Quadratmeter) und Wien mit 6.636 Euro pro Quadratmeter (464.520 Euro für eine 70-Quadratmeter-Wohnung). Auch Salzburg liegt mit 6.342 Euro pro Quadratmeter weiterhin deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. Eine Wohnung mit 70 Quadratmetern kostet dort 443.940 Euro.

©immoscout24 In der Grafik sieht man die Unterschiede zwischen den Bundesländern.

In der Steiermark wohnt man am günstigsten

Am günstigsten sind Eigentumswohnungen in der Steiermark. Dort liegt der Preis bei 4.331 Euro pro Quadratmeter, eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet im Schnitt 303.170 Euro. Ebenfalls vergleichsweise günstig sind Niederösterreich mit 4.673 Euro pro Quadratmeter (327.110 Euro für 70 Quadratmeter) sowie Oberösterreich mit 4.721 Euro pro Quadratmeter (330.470 Euro).

Burgenland wurde deutlich teurer

Besonders deutlich sind die durchschnittlichen Angebotspreise im Burgenland gestiegen: Dort legte der Durchschnittspreis innerhalb eines Jahres um 33 Prozent zu – von 3.909 Euro auf 5.198 Euro pro Quadratmeter. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung kostet damit im Schnitt 363.860 Euro. Der Grund liegt im Neubau: „Der Markt im relativ kleinen Burgenland wird von der Fertigstellung von Neubauprojekten stark beeinflusst. Der Quadratmeterpreis von rund 5.000 Euro entspricht dem Preisniveau von aktuellen Neubauwohnungen“, so Markus Dejmek. In Oberösterreich stiegen die Preise um fünf Prozent auf 4.721 Euro pro Quadratmeter, in Kärnten um vier Prozent auf 5.079 Euro. Moderater fiel die Entwicklung in den hochpreisigen Bundesländern aus: In Salzburg legten die Preise um drei Prozent zu, in Vorarlberg und Tirol jeweils um zwei Prozent. In Wien betrug das Plus lediglich ein Prozent.

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Aber trotzdem wird gekauft

Parallel zu den moderaten Preissteigerungen ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen deutlich gestiegen. Besonders stark fiel das Interesse in Wien und der Steiermark aus, wo die Nachfrage jeweils um 21 Prozent zulegte. Auch Vorarlberg (plus 20 Prozent) und Tirol (plus 18 Prozent) verzeichneten kräftige Zuwächse. In Niederösterreich und Salzburg stieg die Nachfrage um jeweils zwölf Prozent, in Kärnten um acht Prozent. Rückgänge gab es hingegen im Burgenland mit minus acht Prozent sowie in Oberösterreich mit minus ein Prozent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 14:09 Uhr aktualisiert