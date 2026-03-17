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/ ©ZOOM.Tirol
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Stall in Vollbrand
Die Flammen waren von weithin sichtbar.
Strass im Zillertal/Tirol
17/03/2026
Einsatz läuft noch

Inferno in Tirol: Stall brennt komplett nieder

In Strass im Zillertal läuft derzeit ein Großeinsatz, neun Feuerwehren kämpfen gegen einen verheerenden Stallbrand. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Am Dienstagvormittag geriet ein Stall in Strass in Zillertal in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, das Wirtschaftsgebäude stand innerhalb kürzester Zeit komplett in Flammen. Neun Feuerwehren wurden alarmiert, das Hauptaugenmerk lag zuerst darin, die Ausbreitung des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Derzeit sind noch 18 Einsatzfahrzeuge sind noch vor Ort, und führen Nachlöscharbeiten durch.

Vier Personen im Krankenhaus

Vier Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Tiere konnten aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, wieviele in dem Feuer verendet sind, ist noch unklar.

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