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Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Stau auf der A2.
Die Fahrzeuge standen auf der Autobahn Schlange.
Baden/Niederösterreich
17/03/2026
Unfall

Crash auf A21: Kilometerlanger Stau wegen Sperre

Weil ein auf der A21 im Bezirk Baden ein Unfall passierte, kam es am Nachmittag des 17. März zu einem kilometerlangen Stau.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)

Auf der A21 Außenring Autobahn kam es am Nachmittag um halb zwei zu einem Unfall mit einem Auto und einem LKW. Weil die Autobahn gesperrt werden musste, kam es zu einem Verkehrschaos. Der Stau reichte laut ÖAMTC bis zu neun Kilometer zurück. Ausweichen kann man über die B210.

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