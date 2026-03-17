Bundesheer zieht Soldaten von der Grenze ab

Ab April sollen an der burgenländischen Grenze 300 Bundesheersoldaten weniger stationiert sein. Kritik kam von der SPÖ.

Im Dezember des Vorjahres wurden neue Regeln für den Grenzschutz angekündigt.

Im Dezember des Vorjahres wurden neue Regeln für den Grenzschutz angekündigt.

Im Rahmen der Neuordnung des Grenzschutzes soll die Zahl der Soldaten im Assistenzeinsatz ab April von 500 auf 200 gesenkt werden. Grund dafür ist auch, dass die Migration nach Österreich derzeit rückläufig sei.

Fürst: „sicherheitspolitisch verantwortungslos“

Roland Fürst, Klubobmann der SPÖ, kritisiert diese geplanten Maßnahmen. Er sehe es angesichts der Lage im Nahen Osten als „sicherheitspolitisch verantwortungslos“, schreibt der ORF.