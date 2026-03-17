Tragischer Unfall am Bau fordert vier Todesopfer

Bei einem verheerenden Gerüsteinsturz in Wien-Alsergrund wurden am Dienstag fünf Arbeiter unter Trümmern verschüttet. Für vier von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Die Bergearbeiten waren für die Einsatzkräfte sehr herausfordernd.

Ein tragischer Unfall erschütterte Wien am Dienstag. Im Innenhof eines Altbaus waren Bauarbeiter mit Betonierarbeiten beschäftigt, als plötzlich um halb drei ein Baugerüst einstürzte, und auch große Mengen Beton mit sich riss.

Fünf Männer stürzten in die Tiefe

Einige Arbeiter konnten noch Reißaus nehmen. Die fünf Arbeiter, die sich am Gerüst befanden, wurden unter den Trümmern verschüttet. Schnell rückten Berufsrettung und Berufsfeuerwehr aus, über 30 Fahrzeuge und etwa hundert Einsatzkräfte waren vor Ort. „Die Bergung gestaltete sich sehr schwierig, die Trümmerteile und der Flüssigbeton wurden größtenteils händisch mit Schaufeln entfernt“, schilderte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer der 5 Minuten Redaktion am Telefon.

Ein Überlebender im Krankenhaus

Mit Unterstützung der vor Ort anwesenden Bauarbeiter konnte bald der erste Mann geborgen werden. „Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf, an der Wirbelsäule, und an den Extremitäten. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er in einen Schockraum gebracht“, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung Wien.

Vier Arbeiter starben noch am Unfallort

Mit vereinten Kräften wurde nach den weiteren Verschütteten gesucht, auch mithilfe einer Drohne. Im Laufe des Nachmittags dann die traurige Gewissheit: Nacheinander wurden die vier Arbeiter gefunden, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Polizei errichtete Straßensperren

Die Polizei sperrte den Unfallort um die Porzellangasse großflächig ab, inklusive einiger Querstraßen. Dadurch ergab sich ein Verkehrschaos in Alsergrund. Vor Ort waren auch zahlreiche Schaulustige, obwohl die Polizei dazu aufrief, den Platz zu meiden. Die Beamten ermitteln nun mit Hochdruck an der Unfallursache.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 20:15 Uhr aktualisiert