Das schlechte Wetter in Österreich verzieht sich

Zur Wochenmitte können Störungsreste vor allem im Süden noch einige dichtere Wolkenfelder und letzte Schauer bringen, die bis Mittag aber abklingen. Allgemein setzt sich aber schon am Vormittag in den meisten Landesteilen sonniges und trockenes Wetter durch. Der Nachmittag gestaltet sich dann im ganzen Land freundlich. Den meisten Sonnenschein gibt es ganz im Osten und Westen. Der Wind weht erst schwach bis mäßig, am Nachmittag oft auch lebhaft aus Nordost bis Ost. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 7 bis 17 Grad, mit den höchsten Werten im Nordosten, berichtet die GeoSphere Austria.

Bergwetter wird im Laufe des Tages schön

Von den Kitzbüheler Alpen ostwärts halten sich Mittwochvormittag noch längere Zeit dichte Wolken, an der Ostseite der Koralpe kann es auch noch schneien. Weiter im Westen scheint hingegen von der Früh an die Sonne, ab Mittag überwiegt im gesamten Bergland der Sonnenschein. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Wind aus östlichen Richtungen.