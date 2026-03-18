Zeugen gesucht: Brandstifter war in Tiroler Tiefgarage zugange

Mit Frostschutzmittel und Karton: Zu einer versuchten Brandstiftung kam es am Dienstagabend in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Schwaz in Tirol. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Die Polizei ermittelt nach einer versuchten Brandstiftung in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Spornbergerstraße in Schwaz. Gegen 19.40 Uhr war dort ein bislang unbekannter Täter zugange. Derjenige verschüttete rund drei Liter Forstschutzkonzentrat auf einem leeren Abstellplatz sowie über einen abgestellten Wagen. „Anschließend entzündete der Unbekannte Verpackungskartonagen, die im Bereich des Abstellplatzes gelagert wurden“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Schwaz.

Glück im Unglück

Glücklicherweise befand sich gerade ein 32-jähriger Hausbewohner in der Tiefgarage. „Er bemerkte den starken Rauch und konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher vollständig löschen“, so die Polizisten. Die verständigte Feuerwehr Schwaz führte zudem eine kurze Belüftung der Tiefgarage durch.

Zeugenaufruf

„Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entstand durch das rasche Einschreiten des Hausbewohners kein Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt“, stellt die Exekutive klar. Sie bitten nun um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 7250.